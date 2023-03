Twee personenauto's botsen op elkaar op gevaarlijke kruising in Waalwijk

Na soap van drie uur wordt Go Ahead Eag­les-RKC net voor aftrap afgelast

Scheidsrechter Jochem Kamphuis had het besneeuwde veld in Deventer om 18.00 uur tegen alle verwachtingen in goedgekeurd, de wedstrijd Go Ahead Eagles-RKC zou om 20.45 uur (in plaats van 20.00 uur) beginnen, maar werd een minuut voor de aftrap alsnog afgelast.