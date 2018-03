Tycho van Daelen (15) debatteert het best van alle derdeklassers uit de Langstraat.

Het lijkt wel of Sporthal De Slagen is omgebouwd tot een televisiestudio. De lijnen op het veld maken plaats voor een podium, twee grote televisieschermen en 1300 derdeklassers. In het kader van de Week van het Geld organiseert Rabobank De Langstraat, Jongerencentrum De Tavenu, gemeente Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en alle zeven middelbare scholen uit De Langstraat een DebatBattle met het thema Niet alleen jouw schuld.

Complimenten

Tijdens de finale bleek Tycho van Daelen (15) van Het Willem van Oranje de grote winnaar. Volgens de jury debatteerde hij heel goed, waarvoor hij veel complimenten kreeg. ,,Het was spannend, maar heel leuk”, vertelt de kersverse winnaar. ,,Ik hoopte dat het een respectvolle discussie zou worden en dat was ook zo. Vorige week hebben we alle debatkandidaten al ontmoet, de stellingen doorgenomen en kregen we bijvoorbeeld uitleg over wat een consensus is.” Voor Tycho niet geheel onbekend, aangezien hij al een klein beetje ervaring heeft. ,,Aan de eettafel forceer ik mijn ouders weleens tot een debat, maar daarin is het soms nog weleens moeilijk een consensus te vinden en wordt het soms een ellenlange discussie.”