Uitvaarten doen voor baby's? Heftig als het je zelf overkwam, maar je weet ook hoe het is

Donderdag meer duidelijk­heid over stand van zaken coalitie­vor­ming Waalwijk

10:59 WAALWIJK - Hoe gaat het met de coalitiebesprekingen in de gemeente Waalwijk? Hans Brekelmans, onderhandelaar namens LokaalBelang, de grootste partij in Waalwijk, komt het donderdagavond vertellen tijdens een openbare vergadering in het gemeentehuis.