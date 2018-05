Van der Weijden ziet op tegen slaaptekort tijdens Elfstedenzwemtocht

,,Het is niet zo dat ik een stukje ga zwemmen en dan in een hotel de nacht doorbreng. Nee, ik zwem gemiddeld 3,5 kilometer per uur dus ik heb zeker tweeënhalve dag nodig om de afstand af te leggen." Mensen kunnen tegen betaling van 11 euro een stuk meezwemmen (500 meter of 2000 meter). Voorwaarde is dat ze zich laten sponsoren, liefst tot een bedrag van 1000 euro. ,,Maar als mensen hun stinkende best doen en 800 euro ophalen is het ook prachtig. Elke euro is meegenomen", aldus Van der Weijden op een perspresentatie in het VU Medisch Centrum in Amsterdam.