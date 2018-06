Veel mensen op de been bij Halve Zolen Festival in Waspik

Meest bijzondere speelplek is ongetwijfeld de voormalige slagerij van Snels op nummer 59. Hier improviseren de leden van de Waspikse Toneelgroep Strik een moordspel. ,,Superleuk om mensen erbij te betrekken", vertelt Rita van Strien. ,,Voor ons is het improviseren erg leuk; inspelen op het publiek. Helaas hadden we net wel een gast die wat te slim was; toen waren we snel tot de ontknoping van de moord."

Tijd tekort

Fietsend over het festivalterrein is mede-organisator Fred van der Velden zichtbaar in zijn nopjes. Hij ziet dat het verkleinen van het festivalterrein ten opzichte van vorig jaar een goede keuze is geweest. ,,Daar kregen we vorig jaar best veel reacties op. Mensen hadden echt tijd tekort om alles te zien. Nu is het compacter. Het is ongekend hoe groot de medewerking van alle bewoners is. Zonder probleem stellen ze hun tuinen open en geven ze bezoekers een kijkje in hun prachtige privé domeinen. Omdat het compact is komen bezoekers elkaar tegen op straat: dat willen we bereiken."