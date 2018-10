Veelpleger uit Kaatsheuvel opnieuw in de fout in Waalwijkse supermarkt

WAALWIJK - Een 41-jarige veelpleger uit Kaatsheuvel is woensdagavond in Waalwijk opnieuw de fout in gegaan. Dat meldt de politie. De man had al een winkelontzegging in een supermarkt in Waalwijk, in verband met een eerdere diefstal. ,,Maar hij kon het weer niet laten om een winkeldiefstal te plegen."