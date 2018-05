Veilig met je fiets de pont op en af, hoe doe je dat eigenlijk?

Boete voor nuttigen van borrel in het Wandelpark, ook automobi­lis­ten in Waalwijk het haasje

9:44 WAALWIJK - Drie personen hebben woensdag niet bepaald kunnen genieten van een alcoholhoudend drankje. In het Wandelpark in Waalwijk werden zij beboet voor het nuttigen van een alcoholische versnapering, omdat dat daar verboden is.