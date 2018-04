Verdachte van mishandeling in bus Waalwijk meldt zich bij politie

De man wordt verdacht van het mishandelen van een medepassagier. Een jongeman was 3 januari op het station in Tilburg in de bus gestapt die via Waalwijk naar Den Bosch rijdt. Na een paar haltes stapte een luidruchtig stelletje in. De jongeman maakte daar een opmerking over, waarna hij door de mannelijke helft van het stel werd uitgescholden en bespuugd. Bij het Vredesplein in Waalwijk werd er geduwd en getrokken en de jongeman kreeg enkele vuistslagen in zijn gezicht. Daarna stapte het stelletje uit.