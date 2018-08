Verfgevecht bij schilderen timmerdorp Waspikse Jeugdvakantieweek

Willem II 2 krijgt geen team op de been

11 augustus Het eerste duel dat Willem II 2 maandag in de competitie in Waalwijk zou afwerken tegen RKC Waalwijk 2 gaat niet door. De Tilburgse club, die niet over een aparte beloftenselectie beschikt, krijgt geen representatief team op de been en heeft om uitstel gevraagd.