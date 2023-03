Verwarde man die door weiland bij Waalwijk liep niet gevonden, hulpdiensten zoeken niet verder op water

met video Man gevonden in sloot in Wijk en Aalburg, kort daarna overleden

WIJK EN AALBURG - Een man die zondagmiddag werd aangetroffen in het water aan het Hakkevelt in Wijk en Aalburg, is kort daarna overleden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een trauma-arts, maar de hulp mocht niet meer baten. Later maakte de politie bekend dat het om een noodlottig ongeval ging.