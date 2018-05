Vier inwoners Waalwijk ziek door papegaaienziekte

Buurt krijgt steun rechter: Waalwijk moet vergunning arbeidsmi­gran­ten toetsen aan nieuwe regels

17:24 WAALWIJK - De kans is groot dat er een streep gaat door de vergunning voor het huisvesten van vijftien arbeidsmigranten in een woonhuis aan Het Fort in Waalwijk. De rechtbank geeft de buurt gelijk. De vergunning moet getoetst worden aan het nieuwe beleid.