Vijf jaar schorsing voor Waalwijkse duivenfraudeur: 'veel ellende gehad van deze zaak'

Ondanks staking toch les, en nog leuk ook

14:14 WAALWIJK - In de Langstraat waren dinsdag behoorlijk wat scholen gesloten vanwege de staking in het onderwijs, maar er was een alternatief; opgevangen worden in Kunstencentrum Waalwijk. Kost je ouders 25 euro per kind maar dan heb je ook wat.