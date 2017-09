Vijf van de zestien plannen Beste Idee van Waalwijk gehonoreerd met geldprijs

Bekerstunt RKC dankzij goudhaantje Seys

20:37 Waar RKC Waalwijk in de competitie nog altijd wacht op de eerste zege, was het dinsdagavond in de KNVB-beker wél succesvol. Eredivisionist Sparta Rotterdam, op oorlogssterkte afgereisd naar Waalwijk, werd met 1-0 verslagen. Goudhaantje was invaller Dylan Seys, die de enige treffer maakte.