Voetganger gewond door aanrijding op A59 bij Waalwijk, dader rijdt door

Op het DIY Festival ontwikke­len jongeren hun talenten – van vintage kleding­beurs tot horror escaperoom

DEN BOSCH - Jongeren inspireren hun passies na te jagen en hun talenten te ontwikkelen. Dat is het hoofddoel van het DIY(Do It Yourself) Festival, nu voor het eerst op de Tramkade. Op het menu een keur aan hippe activiteiten. Van een horror experience tot gametoernooien en een Niet huilen maar ruilen-kledingbeurs.