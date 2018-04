Vrachtwagen rijdt door na ongeluk op A59 bij Waalwijk: 'Ze hebben geluk gehad'

VIDEO Brutale diefstal tegels maakt speeltuin Waalwijk wéér onbruikbaar: 'Buurtbewoners snappen niet waarom'

9:01 WAALWIJK - Het is wéér raak in de speeltuin van de Wilhelmina Druckerstraat in Waalwijk. In de wijk staat een speeltuin voor kinderen, waar zondagnacht onbekenden net als vorig jaar rubberen stoeptegels van hebben gestolen. De buurt is woedend.