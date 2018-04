Vrachtwagenchauffeur rijdt slagboom uit de grond bij winkelcentrum De Els in Waalwijk

Steeds meer publieke belangstel­ling voor Borkpop Waalwijk

27 april WAALWIJK - Tijdens Koningsdag werd voor de zevende keer op de parkeerplaatsen bij voetbalvereniging Baardwijk Borkpop gehouden. De belangstelling voor de Tomahawk, 100%Katoen, Heavy Hoempa's, Frits en Ar!e was behoorlijk groot. "We hebben dan ook heel veel reclame gemaakt. Op social media, op print", zegt Willy Maas, lid van de organisatie.