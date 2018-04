Vreemde geluiden op dak bedrijfspand in De Moer, duo ingerekend

Braber krijgt eervol afscheid bij gelijkspel tussen Helmond en RKC

28 april In de laatste speelronde in de Jupiler League eindigde de wedstrijd tussen Helmond Sport en RKC in een gelijkspel, het werd 2-2. Er gebeurde, met name in beginfase een hele hoop. Voor Robert Braber was het een bijzondere avond. De middenvelder die zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal speelde, scoorde tegen zijn toekomstige werkgever.