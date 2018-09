Vrouw in rolstoel valt van lift personenbus op parkeerplaats Efteling

Herstart Kerstevene­ment Waalwijk nu ook van de baan

10:22 Waalwijk zal het de komende jaren zonder Kerstevenement moeten stellen. Er was sprake dat de plaatselijke middelbare scholen in de geest van het Kersthuis een evenement zouden organiseren. ,,We moeten constateren dat we daar bij de betrokken scholen de handen niet voor op elkaar kregen", zegt Kees Smit, directeur van het Willem van Oranje College.