Vrouw lichtgewond bij aanrijding op A59 bij Waalwijk

Feestelijk onthulling gedicht uit de Waalwijkse Poëzieroute door 90-jarige Harrie de Bont

31 maart WAALWIJK - Door het onthullen van het gedicht 'De aardappeltocht' is zaterdagmiddag gestart met de Poëzieronde, mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van Rabobank Langstraat. De bedoeling is om in de komende jaren een route van ongeveer 50 gedichten door Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik te realiseren.