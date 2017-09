Vuilophaler Henk (85) boos en verdrietig: jongens trappen afvalwagentje in het water

Mensen die het zagen gebeuren hebben geprobeerd het wagentje uit het water met riet te tillen. Maar dat lukte niet. Geëmotioneerd keek de bejaarde man toe. Ook mannen van de WML, die een klein kraantje gebruikten, kregen het er niet uit. ,,Toen ben ik maar naar het gemeentehuis gelopen'', zegt De Gouw. ,,Of ze daar iemand wisten die hem eruit kon halen.'' Uiteindelijk is het met een lange stuk en wat spierkracht gelukt. Zelfs de politie kwam er op een zeker moment bij kijken. Aan de agenten heeft De Gouw zijn hele verhaal gedaan.



Hoewel het karretje er zonder veel schade vanaf is gekomen, heeft de oude vuilophaler geen goed woord over voor de jongeren. Dat uitgerekend zij hem zo moeten pakken. ,,Het is een schande. Ze drinken van alles uit blikjes en gooien dat maar neer. En dan kom ik altijd 's middags langs om het weer op te ruimen. Anders is er niemand die dat doet.''