Waalwijk betaalt schoonmaak bij mantelzorgers

Hoe kun je mensen die dag in, dag uit voor iemand anders zorgen zo goed mogelijk helpen? Dat is de vraag waar de gemeente Waalwijk mee worstelt. Volgens wethouder Ronald Bakker moet die steun niet worden gezocht in geld en cadeaubonnen. ,,Dat vind ik niet echt ondersteuning. Mantelzorgen is geen van negen tot vijf baan, het is zwaar werk. Daarom willen we ervoor zorgen dat ook de mantelzorger soms wat tijd heeft voor zichzelf."