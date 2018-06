Waalwijk: geen verdere gaswinning in ons gebied

Proef met Soepgroep Waspik is geslaagd; 'lekker makkelijk' en gezellig

7:00 WASPIK Het rook woensdagmiddag in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik naar heerlijke groentesoep. In de foyer zat een gezelschap van achttien mensen verdeeld over twee tafels. Deze Soepgroep genoot zienderogen van de heerlijke maaltijdsoep met brood die door Den Bolder en Samen Top werd geserveerd.