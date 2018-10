Waalwijk investeert fors, lasten blijven gelijk; jeugdzorg is zorgenkindje

Weekje 'stevig vegen' levert veel op: wapens, drugs, geld en vier honden

6:33 TILBURG/WAALWIJK - Loont het? Vage tips en meldingen over verdachte situaties of criminele activiteiten nalopen? Ja, stellen politie, gemeenten en de Belastingdienst die afgelopen week in totaal 72 van dergelijke tips onderzochten in de regio Midden-Brabant.