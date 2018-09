Waalwijk kijkt kritisch naar rol oud-bestuur schoenenmuseum: 'Is er sprake van verwijtbaar gedrag?'

Inspiratie

22 september Brabantse wethouders en mensen uit het provinciehuis gingen onlangs op 'inspiratiereis' door Zweden en Denemarken. Een van hen was de Waalwijkse wethouder Eric Daandels, die in deze krant mocht uitleggen waarom die trip de moeite waard was. Hij ontdekte in het hoge noorden dat het ook in de lokale politiek meer om 'belevingswaarde' moet gaan.