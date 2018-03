Waalwijk stelt zich kandidaat voor Landelijke Intocht Sinterklaas

Haven

Waalwijk is volgens de burgemeester zeker geschikt voor de intocht van de Sint, al heeft het geen haven in het centrum van de stad. ,,Waalwijk heeft een haven aan de Bergsche Maas op het aangrenzende logistieke bedrijventerrein. Dat lijkt een beperking, maar samen met het bedrijfsleven zouden we er een hele bijzondere aankomst van kunnen maken", geeft Kleijngeld aan in de brief. Ook meldt hij dat de oversteek naar het centrum vervolgens vlot is te maken.