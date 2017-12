Waalwijk werkt niet mee met provincie: geen extra controle veehouderijen

WAALWIJK/HEUSDEN - Waalwijk werkt in tegenstelling tot Heusden niet mee aan een regionaal project om toezicht op veehouderijen te intensiveren. In dit project gaat de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant alle veehouderijen controleren op milieu, asbest, vrijkomende agrarische bebouwing en mogelijke stoppers.

Dat laatste is dan vooral van belang omdat deze volgens de provincie mogelijk vatbaar zijn voor criminele activiteiten. Daarin doet Waalwijk volgens burgemeester Nol Kleijngeld al voldoende. ,,We willen geen dubbel werk doen. Wij controleren al intensief bij mensen die stoppen op dit soort activiteiten. Ook waarschuwen we per brief. Laat je er niet mee in. Als je erbij betrokken raakt, kom je er niet meer uit."

Waalwijk en provincie trekken daarnaast samen op in het project Westelijke Langstraat. Ze zijn daarin in onderhandeling met boeren over het afstaan van hun gronden. Extra controles bij deze bedrijven acht de gemeente niet wenselijk.

Heusden heeft juist deze week besloten wél mee te doen met het project van de Omgevingsdienst. ,,We willen graag in beeld krijgen wat er allemaal speelt. Wie wil gaan stoppen, wat komt er leeg, hoe zit het met het energieverbruik, waar is asbest aanwezig. We willen met de agrariërs in gesprek komen over de vraag hoe zij dingen zien", licht wethouder Mart van der Poel desgevraagd toe.

Bijvangst

Controle op en het voorkomen van criminele activiteiten is volgens Van der Poel geen hoofdzaak, hooguit een bijvangst. ,,De bedoeling is dat agrariërs niet met vijf of zes controleurs te maken krijgen, maar dat het toezicht in één hand komt."