Extra bobbel in trainings­broek verraadt drugsdea­ler uit Waalwijk

7 oktober WAALWIJK - In Waalwijk is zondagochtend rond 03.00 uur een 21-jarige drugsdealer opgepakt. Dat gebeurde op de A59. De man uit Waalwijk had in zijn onderbroek een sok vol drugs zitten. De politie vermoedt dat hij die drugs op zak had om te verhandelen.