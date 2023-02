Waalwijker (30) ging door ‘hel’ tijdens ontvoering: beelden mishandeling naar familie gestuurd

Waalwijkse ‘katvanger’ hoeft niet de cel in voor dozen met drugs

BREDA/WAALWIJK - De 64-jarige Waalwijker bij wie de politie in 2021 acht dozen vol met drugs vond, hoeft niet de gevangenis in. De rechtbank in Breda vindt een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf voldoende. Zijn Helmondse vriend moet wel de cel in.