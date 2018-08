Waalwijker aangehouden voor brandstofdiefstal

Brand­sticht­ster Lalostraat Waalwijk waar buurt bang voor was is opgenomen in inrichting

14 augustus WAALWIJK – De 35-jarige vrouw die op 4 april haar huis aan de Edouard Lalostraat in Waalwijk in brand zette is dinsdag veroordeeld tot opname in een inrichting. De rechtbank in Breda legde een jaar cel op, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Daardoor kan ze meteen worden opgenomen. Mocht ze stoppen met de behandeling, zal ze de straf moeten uitzitten.