Waalwijker meldt zich vanwege pillendraaierij

Vorige week rolde de politie de pillendraaierij aan de Van Berckenrodelaan op, naar aanleiding van een tip uit de buurt. In een garagebox achter de woning trof de politie niet alleen 150.000 xtc-pillen aan, maar ook grondstoffen voor nog eens 150.000 pillen. ,,De bewoner wordt verdacht van het vervaardigen en voorhanden hebben van hard drugs."

,,Dit voorval in Waalwijk is een typisch voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet", zegt Passchier. Aan de ene kant zien wat dat dit soort criminaliteit steeds vaker middenin in woonwijken voorkomt. ,,Ik heb begrepen dat dit een relatief onschuldig lab was, maar aan de andere kant is geweld in de xtc-wereld eerder regel dan uitzondering. Vaak weten omwonenden best dat er iets aan de hand is, maar komen ze er niet toe om ons dat ook te melden. Daar is dit een sprekend voorbeeld van."