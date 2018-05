In de rechtbank in Breda eiste justitie dinsdagmorgen tien maanden gevangenisstraf tegen de man, waarvan de helft voorwaardelijk. De man kwam in het vizier van de politie nadat in januari twee meldingen binnenkwamen bij Meld Misdaad Anoniem. De politie tapte zijn telefoon af en kwam er zo achter dat de man gemiddeld twaalf klanten per dag aan drugs hielp. Daarbij ging het om cocaïne, heroïne, hasj en hennep. Uiteindelijk werd hij -op 2 februari- op heterdaad betrapt toen hij vanuit een auto drugs verkocht. Ook bij hem thuis werden cocaïne en heroïne gevonden.

Jeugdgevangenis

De Waalwijker zat eerder in de jeugdgevangenis in Nijmegen, waar hij tegen het einde van zijn detentie brand stichtte in zijn cel. Na zijn vrijlating slaagde hij er niet in om aan werk te komen. ,,Dat valt niet mee met een strafblad. En je moet toch iets, het leek me ook wel wat", zo verklaarde hij zijn besluit om als drugsdealer te beginnen. ,,Het heeft me alleen maar ellende gebracht, ik weet nu dat het niks is."