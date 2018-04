Waalwijkse en Bossche twirlers wereldkampioen in Noorwegen

Goud pakken was een grote verrassing, want algemeen werd aangenomen dat de Verenigde Staten, hét twirlland bij uitstek, er met de hoofdprijs vandoor zouden gaan. Amerika werd echter derde; Frankrijk tweede.

Nederland maakte vooral indruk met het thema dat op de vloer werd getoond, zegt Van der Wiel. "In onze routine, waarin onderscheid werd gemaakt tussen terroristen en slachtoffers, kwamen verschillende aanslagen aan bod, zoals 9/11, Londen en Parijs. Onze boodschap was dat dit heel heftig is, maar dat we vertrouwen en hoop moeten houden om het te kunnen overwinnen. Onze performance riep veel emoties op bij het publiek, vooral bij Frankrijk. Na afloop kregen we een staande ovatie en veel lof."