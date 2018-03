Waalwijkse Olcay en Versteegh willen tv-duo worden: programma in pijplijn

Raadslid legt hoofd op het hakblok voor een paar grijpstuivers

17 maart Woensdag mogen we weer gaan stemmen voor de gemeenteraad. Ik ga. En ik hoop meer mensen. Want de belangstelling voor de locale politiek houdt doorgaans niet over. En dan hebben we ook nog dat referendum over de sleepwet. Ik had de stempas daarvoor bijna op Marktplaats gezet. Maar dat blijkt niet te mogen.