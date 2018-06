Waalwijkse Olcay met tv-legendes in Japan: 'Impulsieve acties horen wel bij mij'

De Waalwijkse Olcay Gulsen nam de presentatie van het programma over van Jamai, die op korte termijn een niertransplantatie moet ondergaan. "Impulsieve acties horen wel bij mij", zegt Olcay in De Telegraaf. "Ik ga nu met vier mannen op pad die mijn vader of opa hadden kunnen zijn en dat heb ik zelf altijd gemist. Mijn eigen vader was schizofreen, dus geestelijk altijd ziek. Ook gezinsvakanties heb ik nooit gekend. Deze reis is dus ideaal om dat nog eens mee te maken."