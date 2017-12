Waarschuwingsbalk bij berucht Waalwijks viaduct los gereden

De balken hangen boven de Hertog Janstraat om vrachtwagen bestuurders te waarschuwen voor de hoogte van hun vrachtwagen. Dat is nodig, want het iets verder liggende viaduct zorgt nogal eens voor problemen bij sommige vrachtwagens. In september en oktober kwam nog een vrachtwagen vast te zitten. Daarom keek deze krant later in oktober naar de hoeveelheid waarschuwingen die langs de weg staan om te bepalen of het viaduct nu te laag is of de chauffeurs onvoldoende opletten.