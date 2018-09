Walewyc is 80 jaar: zeg het iedereen!

Bouw vermaakcen­trum kan snel van start

12 september WAALWIJK - Nog een paar weken dan kunnen de eerste palen de grond in voor het vermaakcentrum in Waalwijk met speelautomatenhal, bioscoop, KFC en Subway. Projectontwikkelaar Ted van den Besselaar gaat de speelhal bouwen op de plek aan de Professor Asserweg in Waalwijk waar vroeger de tapijtenhandel van zijn vader zat. Dat pand op de meubelboulevard, direct langs de N261, wordt deze dagen gesloopt.