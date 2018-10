Waspik in beweging tijdens eerste Dorpsquiz

Expertise

Op verschillende locaties vonden opdrachten plaats op het gebied van sport en spel. Bij teamnummer 16: 'De Winnaar van Vorig Jaar' ging het als een speer. Onder leiding van teamcaptain Esther de Kok was er een crisiscentrum ingericht in het proeflokaal van Wijnhandel van Iersel. ,,We hebben een divers team bij elkaar gesprokkeld met kennis op allerlei gebied. Leuk om te zien hoe iedereen zijn kennis en expertise heeft. Het is nog afwachten hoe we het gedaan hebben, maar we mogen erg tevreden zijn over vanavond."