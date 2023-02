Waspiks bouwplannetje direct aan de man gebracht: ‘Telefoon stond roodgloeiend’

Het geheim van het Uitwijks Toneel? ‘Wij houden niet van drama, maar laten de mensen lachen’

UITWIJK - Toneelvereniging Juliana in Uitwijk is na een paar jaar terug op de planken. De eerste voorstellingen van de klucht ‘Drie Kriminele Zusters’ zitten erop. De belangstelling is heel groot. Zes uitverkochte zalen voordat maar iets te zien was. Wat is toch de reden van het succes?