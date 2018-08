Wielrenner aangereden op Blaasbalgweg in Waalwijk

GROTESTRAAT WAALWIJK Leerlooie­rij laat nog steeds sporen na aan de Gro­testraat in Waalwijk

9:29 WAALWIJK - De voormalige leerlooierij aan Grotestraat 126c is voor eigenaar Wim Mombers in meer dan één opzicht een memorabel pand. ,,Hier stond mijn drumstel. Kon ik me uitleven zonder een ander tot last te zijn."