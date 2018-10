Wilde politieachtervolging door straten in Waalwijk, automobilist raakt macht over stuur kwijt

WAALWIJK - Bij een wilde politieachtervolging in Waalwijk is zondagavond een auto gecrasht. De automobilist verloor tijdens de achtervolging de macht over het stuur en belandde met zijn auto in de bosjes. Of hij is aangehouden, is niet duidelijk.