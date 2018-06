Willibrord Frequin gaat leven Waalwijkse Olcay zuur maken: 'Wij blijven de baas'

Faillisse­ment Stoeterij Hoefnagel 'had nooit mogen gebeuren'

26 juni SPRANG-CAPELLE/BREDA - Stoeterij Hoefnagel in Sprang-Capelle is ten onrechte failliet verklaard. ,,De rechter heeft gezegd dat dit nooit had mogen gebeuren", zegt advocaat Jamie Alberts die namens de curator bij de zitting aanwezig was.