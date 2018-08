Winkeliers betalen (nog) niet mee aan parkeerproef Waalwijk

Gemeente waarschuwt zwemmers na verdrin­king Pool in surfvijver, maar neemt geen maatrege­len

30 juli WAALWIJK - Ballenlijnen om aan te geven waar het nog veilig is om te zwemmen, waarschuwingsborden in het Pools. Het zijn voorbeelden van de reacties op de waarschuwing die de gemeente Waalwijk op Facebook heeft geplaatst naar aanleiding van de verdrinking van een Poolse man in de surfvijver in Waalwijk .