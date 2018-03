Winnaar Ruben Hein trakteert Waalwijkse Olcay op etentje: 'Ik wist bijna zeker dat Jan de mol was'

BEMMEL - ,,Achteraf is het natuurlijk makkelijk lullen, maar ik vond Jan al vrij snel verdacht.’’ Oud-Bemmelaar Ruben Hein won zaterdagavond 'Wie is de Mol' en werd in een paar weken tijd een bekende Nederlander.

Een obsessie wil Ruben Hein het niet noemen, maar Wie is de Mol bezorgde hem de afgelopen maanden slapeloze nachten. ,,Regelmatig sloeg de twijfel weer toe. Had ik iets over het hoofd gezien? Dan pakte ik maar weer mijn aantekenboekje erbij om alles nog eens door te nemen.’’

Wie is de Mol is een televisiespel van omroep Avrotros. Tien kandidaten proberen door middel van opdrachten uit te voeren zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar er is één saboteur: de mol. Hij of zij probeert de missie van de kandidaten te verhinderen. Behalve geld verdienen, proberen de kandidaten de mol te ontmaskeren.

Bloedfanatiek

De zanger, pianist en songwriter wist net als de 3,5 miljoen kijkers van de finale van Wie is de Mol zaterdagavond pas dat hij had gewonnen. Maar het moment dat hij de mol Jan Versteegh voor het eerst verdacht was tijdens de aflevering 'tunnelvisie'. ,,Jan was bloedfanatiek. Voor een mol is dat een ideale tactiek. Maar tijdens 'tunnelvisie' bleef hij maar roepen dat we iets niet goed deden of anders moesten doen, dat ik hem in de gaten ben gaan houden.’’

Toch duurde het nog enkele afleveringen voordat Ruben Hein zich volledig richtte op Jan. ,,In aflevering 7 heb ik Jan tijdens de test ingevuld als mol. Daar ben ik niet meer vanaf geweken.’’

Drie weken in mei en juni duurde de opnames voor Wie is de Mol. Alleen zijn vriendin wist dat hij voor het spelprogramma naar Georgië was vertrokken. ,,Vrienden en familie had ik verteld dat ik schrijfcursus ging volgen van een bekende artiest in Amerika. Ik moest mijn mond houden tot in november toen duidelijk werd wie de kandidaten waren voor Wie is de Mol 2018.’’

De band die de oud-Bemmelaar heeft opgebouwd met de andere kandidaten is de afgelopen maanden gebleven. ,,We hebben elkaar regelmatig gesproken of zijn bij elkaar op de koffie geweest. En de aflevering van Wie is de Mol hebben we met een aantal kandidaten bekeken.’’

18.000 euro

De in Amsterdam wonende Ruben Hein hield een kleine 18.000 euro over aan het spelprogramma. Mol Jan Versteegh en verliezend finalist Olcay Gulsen trakteert hij binnenkort op een etentje. ,,Heel slim van Jan. Hij had tijdens de opnames al met mij afgesproken dat de winnaar de mol en de verliezend finalist mee uit eten zou nemen naar een niet nader te noemen restaurant. En dat is niet het goedkoopste restaurant kan ik je verzekeren.’’