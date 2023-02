Wooncorporatie Casade neemt bijna 100 huurhuizen over: Mooiland vertrekt uit Waalwijk en Dongen

WAALWIJK - Woningorporatie Casade breidt haar woningvoorraad uit. Ze neemt 99 huurwoningen in Waalwijk en Dongen over van wooncorporatie Mooiland, die zich uit deze regio terug gaat trekken.

Casade beheert ruim 11.500 woningen in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Dongen. En dat aantal groeit. Ze heeft met Mooiland overeenstemming bereikt over de overname van bijna honderd huizen. Het gaat om 25 appartementen in de Grotestraat in Waalwijk en 74 appartementen in Dongen.

Versnipperd aanbod

Het grootste deel van de sociale huurwoningen van Mooiland staat in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving. Maar de corporatie heeft ook huizen buiten haar kerngebied, zoals in de Langstraat. Dat aanbod is erg versnipperd. Mooiland wil enkel verder gaan met woningen in haar ‘eigen’ gebied. In 2024 moet de huizen buiten haar regio verkocht zijn.

Casade neemt eind maart de 99 woningen van Mooiland al over. Directeur Roel van Gurp spreekt van een logische stap. ,,We willen graag sociale huurwoningen behouden in ons werkgebied", legt hij uit. De huurders en betrokken partijen zijn inmiddels geïnformeerd over de overname.