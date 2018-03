Woonwijken Waalwijk niet meer vol arbeidsmigranten

RKC zonder Paul Quasten en Mo Mezghrani naar Telstar

23 maart Ook in de tweede wedstrijd van de vierde periode, zaterdagavond uit tegen Telstar, is RKC Waalwijk nog niet vrij van schorsingen. Mo Mezghrani kreeg vorige week tegen MVV (1-1 gelijkspel) geel en zit een straf van een wedstrijd uit. Paul Quasten is nog niet hersteld van zijn enkelblessure.