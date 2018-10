Zonnebloemauto Waalwijk gemiddeld om de andere dag en route

Geen zorgen, bruggetje aan Winterdijk gaat gewoon weer open

11:04 WAALWIJK - Het bruggetje vanaf de parkeerplaats aan de Taxandriaweg in Waalwijk ter hoogte van de doorsteek naar de Grotestraat is afgesloten. Dat is wel heel erg toevallig, vindt fractievoorzitter Richard Tiemstra van de SGP. ,,Gaat het hier om onderhoud, of wordt de brug ontmanteld?"