10.000 vacatures open in transportwereld: dit werk kun je doen met een groot rijbewijs

Transportbedrijven hebben werk genoeg, maar vinden moeilijk nieuwe vrachtchauffeurs. Liefst 10.000 vacatures staan er open, mede door het verouderde beeld dat er bestaat van het vak. Als chauffeur kun je er nog steeds voor kiezen om lange ritten te maken, maar er zijn ook banen met een gevarieerder takenpakket. Jeffrey Meijboom, Marten Oosterkamp en Janco Romeijn vertellen over het werk dat zij doen met het CE-rijbewijs op zak.

‘Evenveel achter het stuur als aan het werk met de kraan’

Jeffrey Meijboom (30) uit Spijkenisse is CE-chauffeur en kraanmachinist bij Vlot Logistics

,,Dit werk heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Toen ik kind was werkte mijn vader als vrachtwagenchauffeur en mocht ik soms met hem mee als hij ritten naar het buitenland maakte.

In mijn stageperiode werkte ik al bij dit bedrijf. Op mijn negentiende ben ik in dienst getreden. Ik ben naast vrachtwagenchauffeur ook kraanmachinist, de kraan heb ik achter de cabine bij me. Ik besteed ongeveer evenveel tijd achter het stuur als dat ik met de kraan werk, die afwisseling vind ik wel fijn.

We hebben veel opdrachten voor de bouw, het leveren van materialen bijvoorbeeld. De leukste klussen vind ik altijd dingen als het plaatsen van een dakkapel of een schuifpui. Een van de moeilijkste dingen om te doen in ons vak, maar wel heel mooi als het weer gelukt is.”

,,Sinds corona is het drukker geworden. Mensen besteden meer geld aan het opknappen van hun huis. We hebben nu drie kraanmachinisten in het team en eigenlijk zouden we er nog twee bij kunnen gebruiken, maar nieuwe mensen zijn door het personeelstekort lastig te vinden.

Ik maak soms wel lange dagen: om 05.00 of 06.00 uur beginnen, en dan kan ik om 18.00 uur naar huis. Toch vind ik het goed vol te houden, de kraan doet immers het zware werk voor je. Ik zorg ook dat ik mijn rust pak op momenten dat het kan. In het weekend slaap ik uit, en dan kan ik er op maandag weer tegenaan.

In de toekomst zou ik nog wel andere dingen willen doen als chauffeur: speciaal transport of LZV, dat zijn extra lange of zware combinaties. Misschien wil ik later wel op de planning werken. Ik zie nog kansen genoeg om door te groeien bij dit bedrijf.”

‘Iets anders zie ik mezelf niet doen, dit vak is zo mooi’

Marten Oosterkamp (41) uit Bolsward is CE-chauffeur bij Visser Transporten

,,Ik rij voornamelijk ritten tussen Nederland en België en vervoer producten voor de bouw: dakbekleding en natuursteen. Als ik onderweg ben en een gebouw zie staan waar ik materiaal voor heb geleverd, ben ik trots dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.

Ik draai meestal werkweken tussen de 50 en 55 uur. Dan ben ik ook twee nachten van huis. Het zijn veel uren, maar ik ben het gewend. Toen de kinderen klein waren vergde het nogal wat organisatie, maar die zijn nu ook ouder. Die weten niet beter dan dat hun vader soms van huis is.

Dat er veel vacatures zijn voor chauffeurs, is te merken. Ook in onze regio is er een tekort aan echt goede chauffeurs. Wij moeten overal kunnen leveren. Zo’n grote auto door een krappe binnenstad manoeuvreren moet je kunnen en durven.”

,,Ik kom niet uit een chauffeursfamilie, integendeel: Mijn vader is ict’er. Een vriend van mij werkte in de logistiek en ik ging een keer mee. Ik mocht zelf een stukje in de vrachtwagen rijden, en ik was verkocht. Maar het allermooist aan het werk vind ik het contact met de klanten. In coronatijd is dat minder geworden vanwege de maatregelen. Op sommige locaties mag je de cabine niet eens uit. Ik hoop dat dat snel verandert.

Ik doe dit werk nu 21 jaar. Iets anders zie ik mezelf niet doen, dit vak is zo mooi. Misschien dat ik het later wat rustiger aan ga doen met ritjes dichter bij huis. Vroeger zei ik altijd, ik ga met pensioen als ik vijftig ben. Maar daar zie ik toch maar vanaf. Als ik zou stoppen met werken denk ik dat ik me thuis zou dood vervelen.”

‘De huizenmarkt is uit zijn voegen geklapt, en rustig is het niet meer geweest’

Janco Romeijn (30) uit Goudriaan is voormalig chauffeur, nu leidinggevende verhuizingen bij Vlot Logistics

,,Op mijn zestiende wist ik niet zo goed wat voor werk ik wilde doen. Mijn oom is directeur van een verhuisbedrijf. Hij bood aan dat ik hem bij hem kon werken tot ik het wel wist. Maar het verhuizen sprak me meteen aan, en ik ben het blijven doen. Ik heb de opleiding tot erkend verhuizer gevolgd en mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald.

Ik ben twaalf jaar zelf verhuizer geweest. Twee jaar geleden kwam de functie voor leidinggevende vrij, dat leek me een mooie kans. Nu werk ik het meest op kantoor, maar als het zo uitkomt help ik ook nog wel eens mee bij een opdracht.”

,,Toen corona kwam, maakte ik me eerst best zorgen. In dit werk zijn we afhankelijk van wat er in de wereld speelt. We hebben de afgelopen jaren daardoor zeker mindere tijden gekend. Maar de huizenmarkt is uit zijn voegen geklapt, en rustig is het niet meer geweest.

We zouden meer werk aan kunnen nemen, maar we kunnen de mensen er niet voor vinden. Jammer, want dit werk biedt veel meer uitdaging dan alleen sjouwen. Het komt ook aan op inzicht in hoe je een verhuizing het meest efficiënt uitvoert. Klanten kunnen kritisch zijn, dat vraagt communicatieve vaardigheden.

Wat het werk voor mij heel leuk maakt is de samenwerking met de collega’s. Je bent samen echt een team dat de klus klaart. Het werk is misschien zwaar, maar die sfeer maakt dat je het met plezier doet. Zo lang ik dit nog kan en leuk blijf vinden, zie ik mezelf niet zo snel iets anders doen.”

Chauffeurs gezocht



