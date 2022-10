Acupunctuur voor je hond: holistisch dierenarts Ruth helpt beesten die er met normale arts niet uitkomen

Wesley (35) had niets met kleding, maar zijn merk Black Bananas is nu razend populair

Zijn kledingmerk Black Bananas is al jaren razend populair onder Nederlandse jongeren, maar het merk met het iconische monkey logo begint nu ook steeds meer zieltjes te winnen in Europa. Eigenaar Wesley Balnikker opende onlangs ook een nieuwe flagstore in The Mall, en die loopt al meteen als een tierelier. ,,Hier doe ik het voor.”

4 oktober