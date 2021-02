Adam kreeg vmbo-advies, nu wacht een baan als advocaat: ‘Ik wil jongeren zoals ik inspireren’

Adam Nassiri (25) startte op de basisschool met een lichte taalachterstand en kreeg vmbo-basisadvies. Vorige week studeerde hij af als meester in de rechten en na zijn stage kan hij advocaat worden. Met zijn verhaal hoopt hij andere jongeren te inspireren en te motiveren. ,,Ik moest harder werken dan de rest om het te halen, maar dat heeft me nooit tegengehouden.”

Het bericht dat Adam Nassiri uit Hoorn over zijn afstuderen op LinkedIn deelde, is inmiddels 875.000 keer bekeken en leverde ruim 20.000 reacties op. Zijn verhaal wekt veel bewondering. Want Nassiri is een kind van immigranten, startte op de basisschool met een lichte taalachterstand en wist toch een masterdiploma rechten te behalen. ,,Ik had niet verwacht dat mijn bericht op LinkedIn zoveel reacties zou krijgen. Normaal blijf ik wat meer op de achtergrond, maar nu hoop ik toch ook anderen te kunnen inspireren.”

Bijspijkeren

Zijn ouders komen uit een klein Marokkaans bergdorpje en trokken begin jaren 90 naar Nederland om een beter bestaan op te bouwen. ,,Ze zijn ongeschoold en wilden voor hun kinderen een betere toekomst.” Maar doordat zijn ouders de Nederlandse taal niet goed spraken, begon Nassiri op de basisschool met een lichte taalachterstand.

Quote Gelukkig kon ik naar de kopklas, een jaar tussen groep 8 en de middelbare school. Dat is mijn redding geweest Adam Nassiri

In groep 8 kreeg hij vmbo-basisadvies, vanwege de taal en een lager IQ dan gemiddeld. ,,En vanwege het opleidingsniveau van mijn ouders. Ik wilde heel graag een hoger advies, omdat ik toen arts wilde worden. Gelukkig kon ik naar de kopklas, een jaar tussen groep 8 en de middelbare school. Dat is mijn redding geweest. Daar kregen we in een klein groepje les en kon ik mijn taal bijspijkeren.”

En het hielp, Nassiri’s resultaten verbeterden en lieten zien dat hij erg gemotiveerd was. Zo kreeg hij alsnog het mavo-havoadvies dat hij zo graag wilde.

Geen studie geneeskunde

Op de middelbare school wist Nassiri de stijgende lijn vast te houden. ,,Ik moest harder werken dan de rest om het te halen, maar dat heeft me nooit tegengehouden. In het tweede jaar ging ik naar een havo-vwo-klas. Daarna stroomde ik door naar het vwo.” In de vijfde klas ging het wat minder en bleef Nassiri zitten ,,Wat niet meehielp, is dat mijn ouders weinig snapten van het schoolsysteem en mij niet de inhoudelijke ondersteuning konden bieden die ik nodig had. Ze waren wel altijd betrokken en steunden me waar ze konden.”

Uiteindelijk haalde Nassiri toch zijn vwo-diploma. Geneeskunde kon hij echter niet gaan studeren, omdat natuurkunde ontbrak in zijn vakkenpakket. ,,Daar kwam ik te laat pas achter. Ik kon daar nog een deelcertificaat voor halen, maar ik was in de eindexamenklas al 20 jaar, bijna de oudste van de school. En vanwege mijn cijfers vond ik het risico om uitgeloot te worden te groot.”

Discipline

Dus moest er een plan B komen. De officiersopleiding bij de Koninklijke Marechaussee sprak hem wel aan, maar dat hielden zijn ouders uit bezorgdheid tegen. ,,Toen stelde mijn vader een studie rechten voor. Ik zocht informatie op en werd enthousiast. Het is een brede studie waar je veel kanten mee op kan.” En zo startte Nassiri aan een bacheloropleiding rechten op de VU in Amsterdam.

De zwaarte van de studie viel hem uiteindelijk erg mee. ,,Als je naar alle colleges gaat en alles goed voorbereidt, is het goed te doen. Maar je moet wel discipline hebben, een realistische planning maken en je daar ook aan houden.” Daarna volgde een masteropleiding aan de UvA, die Nassiri vorige week met succes afrondde. Sindsdien mag hij zich meester in de rechten noemen.

Mentor

Studeren is niet het enige wat Nassiri de afgelopen jaren bezighield. ,,Tijdens mijn studie werkte ik drie dagen in de week, gaf ik huiswerkbegeleiding en was ik betrokken bij de studievereniging. Later ben ik ook nog mentor geworden voor eerstejaars rechtenstudenten.” Ook voor zijn hobby kickboksen wist hij altijd tijd vrij te maken. ,,Daar krijg ik energie van.”

Jongeren die ook rechten willen studeren vragen Nassiri nu om advies. ,,Ik zeg altijd: als je het echt wil, dan moet je het gewoon doen. Het is mij ook gelukt.” Maar dat betekent niet dat je altijd maar verder moet proberen te komen. Ook met een vmboadvies kun je immers heel veel, zegt Nassiri. ,,Praktisch opgeleide mensen zijn onmisbaar in ons land. Maar ik wilde graag arts worden, dus ik heb uitgezocht wat daarvoor nodig is en ben ervoor gegaan.”

Sinds 2018 begeleidt Nassiri jongeren via Stichting Grenzeloos Hoorn, een organisatie die hij samen met een vriend van zijn vader oprichtte. Hier krijgen jongeren onder meer huiswerkbegeleiding en er is ruimte voor ontspanning. ,,En ze krijgen kickbokslessen van de eigenaar van een lokale sportschool die met ons samenwerkt. Zo hebben ze ook nog eens minder tijd om op straat te hangen waar ze misschien met verkeerde mensen in contact kunnen komen.”

Advocatuur

Ook advocaten en advocatenkantoren weten Nassiri te vinden. Maar die aandacht laat hij nu even voor wat het is. ,,Ik wil me nu focussen op mijn stage bij Fort Advocaten, die duurt tot eind maart. Daarna ga ik pas een baan zoeken in de advocatuur. Ik ben nu zo ver gekomen, nu wil ik ook alles goed afronden. Ik ben ook ontzettend dankbaar dat ik stage mag lopen. Voor de ander is het misschien iets kleins, maar voor mij is het heel belangrijk dat ik zo’n kans krijg.”

