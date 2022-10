Agressie tegen gerechtsdeurwaarders neemt toe: ‘Mensen hebben kortere lontjes’

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders spreekt van een ‘opvallende’ en ‘zorgwekkende’ toename. ,,Als we deze lijn doorzetten, dan hebben we tegen het eind van dit jaar maar liefst 1200 meldingen”, waarschuwt Chris Bakhuis, voorzitter van koepelorganisatie KBvG. Dat is fors meer dan de afgelopen jaren. In 2019 kwamen het totaal uit op 600, in 2020 waren dat er 554.

De meldingen gaan niet alleen over duw- en trekwerk, maar ook over mishandelingen, het tijdelijk gijzelen van deurwaarders of zelfs bedreigingen met vuurwapens. Bakhuis vermoedt dat de enorme stijging te maken heeft met groeiende financiële problemen bij huishoudens. ,,Veel mensen hebben last van de energiecrisis. We weten dat je van financiële problemen stress kan krijgen en mensen kortere lontjes krijgen.”

De KBvG houdt al langer de meldingen van gerechtsdeurwaarders over incidenten met geweld en agressie bij. Volgens de brancheorganisatie zijn er de afgelopen jaren al regelmatig ernstige mishandelingen van gerechtsdeurwaarders voorgevallen. Zo weet ze van gijzelingen, fysieke mishandeling en bedreigingen met vuurwapens. Ook zijn er incidenten geweest met schuldenaren die dreigden met zelfdoding. Of bewoners die voorafgaand aan een ontruiming bewust het gas aan lieten staan. Maar ook medewerkers van gerechtsdeurwaarders krijgen volgens Bakhuis regelmatig te maken met scheldpartijen, intimidatie en bedreiging, telefonisch of op kantoor.

Aangiftes

,,Ik kan niet zeggen dat de bedreigingen nu ernstiger zijn geworden, want daar heb ik geen gegevens van. Maar we zien wel dat het er aanzienlijk meer zijn geworden”, voegt Bakhuis eraan toe. En volgens haar worden lang niet alle incidenten gemeld, dus zou het werkelijke aantal nog veel hoger kunnen liggen. De reden is, aldus de KBvG, dat gerechtsdeurwaarders zien dat er te weinig wordt gedaan met hun aangiftes.

Volgens Bakhuis worden aangiftes vaak niet opgenomen of opgevolgd. Op dat verwijt kon de politie op dit moment nog niet reageren. Het probleem, aldus de beroepsorganisatie, is dat deurwaarders niet op ambtseed mogen verklaren, zoals politieagenten of ambulancemedewerkers. Daardoor blijft het bij incidenten met geweld bij de gerechtsdeurwaarder ‘zijn woord tegen dat van de ander’.

Quote Het eerste wat de agent vroeg toen ik aangifte kwam doen, was of er een getuige was Chris Bakhuis, voorzitter van de koepelorganisatie KBvG

Bakhuis: ,,Ik heb het zelf ook eens meegemaakt, in de tijd dat ik nog op huisbezoek ging. Het was op een galerijflat, ik werd hard in mijn rug geduwd. Het eerste wat de agent vroeg toen ik aangifte kwam doen, was of er een getuige was.”

De stijging van het aantal meldingen is voor de brancheorganisatie reden om aan de bel te trekken bij minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. Met een brandbrief vragen ze hem om nog eens te kijken naar het toekennen van een speciale status voor gerechtsdeurwaarders.

In een reactie laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten dat ze hierover in gesprek zijn met de beroepsvereniging: ,,Elke vorm van geweld tegen gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers keuren we met klem af. Juist deze mensen maken zich er dagelijks sterk voor om het recht z’n beloop te kunnen laten krijgen. Daarmee is het zaak dat ze hun werk veilig moeten kunnen doen.”

Bakhuis gelooft dat dat zou helpen om het aantal meldingen van agressie terug te dringen. ,,Mensen zien ons nu vaak als verlengstuk van de schuldeisers, maar we zijn onafhankelijk en slechts de uitvoerders van een gerechtelijke uitspraak. Als dat duidelijk is, dan vermoed ik dat mensen zich minder agressief zullen opstellen.”